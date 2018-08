El rey Felipe, tras los pasos de Bisbal: la comentadísima 'cobra' que le hizo a la reina Letizia

Los Reyes de España se encuentran actualmente en Palma de vacaciones y han dejado algunos momentos que permanecerán en el recuerdo durante un tiempo. Una de las situaciones más reseñables ocurrió el pasado sábado a bordo del Aifos 500, el barco con el que Felipe VI ha participado en la 37ª edición de la Copa del Rey de Vela.



Mientras el Rey se encontraba en el barco tras finalizar la última regata del torneo, sus hijas y su mujer se cercaron a visitarle y su presencia levantó una gran expectación, no acudían al Club Naútico desde 2015. El saludo entre don Felipe y doña Letizia ya que ella buscaba darle dos besos para saludarle, pero su marido la dejó con el gesto a medias.



Tras el incómodo momento, la asturiana se giró para disimular, tratando de que la 'cobra' pasara desapercibida. Sin embargo, las redes sociales se han hecho eco del momento y ha pasado a ser una de las anécdotas más comentada de la visita. Pero la cosa no quedó ahí, ya que momentos antes la Reina se acercó a saludar a un miembro de la tripulación que indicó que no podía besarla. En menos de un minuto Letizia recibió dos 'cobras', aunque no de manera intencionada.