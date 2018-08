Terelu Campos vuelve al hospital para someterse a un drenaje

Terelu Campos ha tenido que volver al hospital en el que fue operada el 12 de julio pero no para someterse a una revisión sino para que los médicos le hicieran un drenaje que redujera los dolores a los que se ha visto sometida en los últimos días.

El pasado martes Terelu Campos acudió a la Fundación Jiménez Díaz acompañada de su hermana Carmen Borrego, con gesto serio y cansado y con pocas ganas de hablar aunque a la salida nos contó los motivos de su visita.

"No, simplemente he venido a que me drenen la zona que estaba inflamada. Estoy ahora mismo dolorida, entendedlo, me quiero ir a mi casa. Es una cosa sencilla, pero estoy dolorida", aseguró la mayor de Las Campos a la salida del hospital, a lo que añadió que se había sometido a un drenaje para mitigar así los dolores tras su operación: "Es lo único que os tengo que decir. Me acaban de drenar y espero que eso mejore el dolor. Eso es lo que ellos pretenden".

A pesar de haber podido disfrutar de unos días en Málaga, Terelu no tiene ganas de continuar con sus vacaciones y es que la colaboradora de televisión está plenamente centrada en su recuperación, siendo su salud lo única y verdaderamente importante en estos complicados momentos.

Toda su familia, incluidas su hija, su hermana Carmen y sus compañeros de profesión están mostrándole todo su apoyo a Terelu en esta nueva batalla de su vida, que estamos seguros que logrará vencer de nuevo.