Shakira y Maluma acusados de plagio en su último videoclip

Shakira y Maluma estrenaron el esperado videoclip de su último tema juntos 'Clandestino' hace tan solo cuatro días y ya ha superado los quince millones de visualizaciones en Youtube. En el vídeo se observan escenas alternas de Shakira bailando de forma sensual en la playa o dentro de una jaula con Maluma junto a ella.



Poco han tardado las redes sociales en encontrarle parecidos. Algunos usuarios de Twitter han catalogado el videoclip como un claro plagio de los clips 'Drunk In Love' de Beyoncé y 'I'm Into You' de JLo. Pero las críticas no quedan ahí, sino que también se han extendido por otras redes sociales como YouTube o Instagram.





No es la primera vez que la cantante colombiana se ve envuelta en una polémica por posible plagio, de hecho en 2014 perdió un juicio contra 'El Cata' quien le acusaba de haberle copiado en su hit 'Loca'.