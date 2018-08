Demi Lovato sigue ingresada y en estado grave tras sufrir una sobredosis

Demi Lovato sigue ingresada en el hospital tras sufrir una sobredosis por drogas hace una semana. Por lo que podemos saber la cantante permanece aún en estado grave y es que algunas fuentes cercanas a ella han informado a TMZ que sufre horribles náuseas y fiebre alta.

La vida de Demi corrió un grave peligro hasta que el personal sanitario pudo acudir a su casa donde rápidamente le administraron Narcan, un antídoto para las sobredosis. Según informa TMZ, los médicos aún no han decidido cuándo podrán dar de alta a la 'chica Dysney' y es que la recuperación de una sobredosis de tal magnitud conlleva graves problemas y contratiempos inesperados.

A causa de este trágico episodio, los responsables de YouTube han tomado un decisión radical: suspender el estreno del documental sobre la vida de la joven.

El pasado 2017, Demi Lovato presentó Simply Complicated, un documental sobre su vida donde habla sin tapujos de cómo fue su infancia, su lucha por convertirse en artista, cómo supero el trastorno alimenticio que padeció y cómo la presión de su entorno hizo que acabase entrando en el peligroso mundo del alcohol y las drogas.

Cuando salió a la luz la noticia del ingreso en el hospital de Demi Lovato las visitas de Simply Complicated aumentaron como la espuma llegando a alcanzar más de un millón de visualizaciones en poco más de un día.

No obstante, parece ser que la plataforma Youtube no quiere sacar más provecho de la dura situación de Demi y ha decidido dejar en stand by el estreno de la segunda parte de Simply Complicated hasta que la joven se recupere o hasta que Demi Lovato decida por sí misma si quiere seguir mostrando su vida de forma abierta tras esta recaída.