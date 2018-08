Fran Perea presentará este miércoles por la noche algunos temas de su nuevo disco en la plaza del Mercado

Tras un largo periodo de silencio musical y amplia presencia en escenarios teatrales y televisión, Fran Perea vuelve a la música con el tema que adelanta el lanzamiento de su disco a finales de septiembre. "Canción del guerrero" es un ejemplo del estilo que marca el álbum completo "Viaja la palabra", que verá la luz después de verano junto con un libro homónimo donde Perea recoge sus letras, reflexiones y lo que ha sido su trayectoria.

Este miércoles por la noche regresa a Salamanca —en noviembre vino como actor al Liceo— y presenta en la plaza del Mercado (22:00 horas) un avance de su álbum.

–¿Cómo se toma este regreso a la música después de ocho años?

–Estoy con mucha ilusión. Si es verdad que he estado haciendo música de otra manera con la banda sonora de las obras teatrales ´El ciclista utópico´, ´Souvenir´... pero tenía unas cuantas canciones que llevaban tiempo empujando. Además, ha sido curioso porque cuando dejé la música empezaba a salir fuera de España y ahora he vuelto a cantar también fuera, he presentado parte del disco en Serbia con un programa de divulgación del español a través de la música del Instituto Cervantes. En 2019 volveremos al extranjero.

–¿Qué tiene ´Viaja la palabra´ de aquel Fran Perea que se hizo popular con ´Uno más uno son siete´ en ´Los Serrano´?

–Algún vínculo habrá porque soy yo, pero en aquel momento la música formaba parte de la banda de una serie y estaba ligada al personaje. Luego edité un disco por mi cuenta en 2010: "Viejos conocidos" que fue una reconciliación conmigo mismo después de todo aquello. Ahora el disco "Viaja la palabra" no es casual. Esta muy apoyado en las letras. Hablan de muchas cosas que tienen que ver conmigo, de un tipo que está llegando a los cuarenta. Son bastante reflexivas. De ahí que salga con el libro donde explico el por qué de cada canción. En esos 16 capítulos abro una puerta al pasado y hablo de cosas que me han pasado en mi carrera.

–¿Qué podrán ver los salmantinos en el concierto de este miércoles?

–Como es en formato acústico presento cinco temas nuevos del disco "Viaja la palabra" y temas antiguos muy revisados. La gente quiere escuchar temas anteriores pero algunos han envejecido mal y otros se pueden traer al nuevo formato de manera interesante. Salamanca es el pistoletazo de salida de una gira con una puesta en escena y un show grande con proyecciones y diseñadores gráficos en directo. Me gustaría presentar ese espectáculo en Salamanca en un teatro precioso como es el Liceo.

–¿Qué siente al subir al escenario de nuevo a cantar?

–Al principio mucho susto y respeto. Siempre me pasa, también cuando voy a actuar en cualquier teatro. Pero una vez ya arriba disfruto mucho.

–¿Cómo está respondiendo el público al primer tema que ha lanzado?

–Estoy súper feliz porque después de ocho años de silencio musical ya vamos por veinte mil reproducciones en Spotify y en el canal de Youtube. Tras mucho tiempo callado todo esto de pronto me llena de felicidad porque los comentarios son muy buenos. El público ha aceptado muy bien el cambio. Los que me seguían en su día también han crecido y demandan un discurso con mayor profundidad. Ha pasado el tiempo necesario para que esa masa valore esta palabra.

–¿Ha cambiado su forma de componer?

–Antes estaba muy preocupado por los arreglos, pero ahora la idea es que funcione con una guitarra, una voz y que la fuerza resida en la palabra.

–¿Sigue con el teatro o ahora da prioridad a la música?

–Desde que en diciembre acabé "El ciclista utópico" he parado todo. Con Feelgood Teatro estamos preparando proyectos pero de momento no estoy trabajando como actor. Para más adelante. Estoy muy contento con los teatro Luchana que fundamos y vamos a apoyar con un certamen a compañías de toda España para que se exhiban en Madrid.

–¿Se va notando la bajada del IVA cultural?

–Se nota que hay más margen de beneficio, aunque son muy estrechos. Todavía falta mucho que trabajar por la cultura. La gente todavía no entiende que es algo de primer orden.