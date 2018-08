Terelu Campos se sincera y derrumba tras su nuevo cáncer: "lloré de terror y rabia"

Tras comunicar el pasado viernes que había sido diagnosticada de un nuevo tumor en la mama izquierda, Terelu Campos reaparecía en el plató de Sábado Deluxe para confesar como está viviendo este nuevo revés y abrirse en canal tras la fatídica noticia.

María Patiño era la primera en emocionarse al presentar a su compañera, de la que reconocía que era un día "para abrazarla, pero sobre todo para escucharlas" y le pedía que se quitara la coraza que suele acompañarla en las entrevistas, y así lo hacía. La hija de María Teresa Campos se quitaba los escudos y poco después de llegar al plató se rompía, convirtiéndose en un mar de lágrimas a la par que de verdad.

Terelu desvelaba que el próximo miércoles pasará por quirófano, y reconoce que lo hace esperando que el resultado "me de esperanzas", pero "asustada". "No tuve miedo cuando me diagnosticaron el primer cáncer en el pecho derecho, no se si por ignorancia... no tuve tiempo", apunta la colaboradora que asegura que descubrió la noticia cuando el jueves 28 acudió a una revisión y el doctor le comunicó la mala noticia.

"Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico, la enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé 6 años atrás cuando noté en mi doctora que algo no iba bien" recuerda Terelu derrumbándose, que asegura que: "Lloré de terror, pavor, rabia... Pensé 'no puede ser esto otra vez". Sin embargo no todo son malas noticias y apunta que "el tumor que tengo ahora es la cuarta parte del primero".

Terelu además reconoce que tenía mucho miedo de "enfrentarme a pruebas de que pudieran tener el resultado de que estuviera en algún sitio más", pero sin duda lo peor para ella era tener que contárselo a su madre: "me quedaba una de las peores batallas: Llegar a casa de mi madre y contárselo", y reconoce: "su sufrimiento para mi es peor que el mío".

EL APOYO DE MILA XIMÉNEZ

Terelu ha contado con todo el apoyo de sus compañeros, pero destacaba durante la entrevista la presencia de Mila Ximénez, que quiso arropar a su amiga rompiéndose a su lado.

"Yo no se cómo ayudarte", reconocía Mila devastada mientras la rogaba a Terelu: "Necesito estar contigo, esta vez no te puedes ir". "No te puede pasar esto otra vez...", declaraba con rabia Mila que aseguraba "de esta vamos a salir tú y yo".

"Soy fuerte, pero tengo miedo y lloro a solas", confesaba Terelu, que hasta el miércoles que sea operada no sabrá la gravedad de su cáncer, con mucho miedo de enfrentarse al tratamiento porque "La diferencia entre hace 6 años y ahora es que sabes el camino por el que vas a ir", pero "vamos a ser positivos y pensar que no tiene por qué llegar el momento de la quimioterapia".

EL TIERNO MENSAJE DE ALEJANDRA RUBIO A SU MADRE

"Mamá confío en ti todo va a salir bien y voy a estar a tu lado, te aseguro que te lo voy a poner lo mas fácil posible, esta vez voy a estar contigo, tenemos que estar todos contigo, te quiero muchísimo y eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace 6 años y podrás ahora también. He perdido a personas importantes por esta enfermedad, pero tú no vas a ser una de ellas", declaraba la hija de Terelu con un mensaje en directo para apoyar así a su madre.