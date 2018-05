Del Álamo, silenciado en su única baza en Las Ventas

Juan del Álamo no terminó de entenderse con Liebre, un toro castaño de la ganadería de El Pilar, que en los primeros compases de la lidia y hasta el tercio de banderillas no quiso saber nada de nadie y que apenas invitaba al optimismo. Sin embargo, en banderillas pareció despertar; el diestro salmantino vio esas buenas intenciones y brindó al público su actuación, en la que se atisbó buenas sensaciones en las primeras tandas, pero la falta de mayor compromiso en los embroques crisparon los ánimos de los más exigentes que rápido calmaron los ánimos, tampoco logró encender la mecha de la mayoría que poco a poco fue cayendo en la indiferencia. No logró pulsar la tecla exacta y al final pareció que el toro ganó a los puntos en el duelo charro de la tarde de las Seis Naciones.

Tras dos pinchazos y una estocada Juan del Álamo fue silenciado tras escuchar un aviso, mientras el pupilo de El Pilar recibió palmas en el arrastre. Con anterioridad, tanto Juan Bautista como Luis Bolívar vieron silenciadas dos actuaciones de muy distinto valor, con más poso la del colombiano que se libró de manera milagrosa de una impactante voltereta nada más comenzar su actuación de muleta.