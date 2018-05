La foto de Paula Echevarría que 'divide' a Instagram

La actriz Paula Echevarría ha vuelto a sorprender a todos sus fans con una fotografía publicada en su perfil de Instagram. La actriz de "Los nuestros" ha decidido mostrarse tal y como es ante sus más de 2 millones de seguidores en la red social.

Sin una pizca de maquillaje, Paula se fotografió junto a la estilista Anabel Gornés después de someterse a un tratamiento de cejas. La imagen no tendría que haber tenido tanta repercusión de no ser por la discusión que se ha establecido en ella sobre el look cara lavada de la intérprete. Desde los "Madre mía si no parece ni ella sin maquillaje" a "He tenido que mirar varias veces la foto y ampliarla.... irreconocible.... nos la cruzamos así por la calle y no sabemos que es ella.... el milagro del maquillaje¡¡¡¡¡¡ Qué ojeras!! Lo que hace el maquillaje, chica". Y es que algunos usuarios han criticado a la ex de Bustamante abiertamente: "Los milagros que hace el maquillaje, así parece mi tía la del pueblo".

Unas palabras que han tenido su respuesta en los fieles defensores de la actriz: "Que mal educada y envidiosa es la gente... Así nos va a todas... Es espectacular con o sin maquillaje", "Si sale maquillada, se critica.... si sale sin maquillaje, también... la gente es muy pesada" o "Estás incluso más guapa sin maquillar!!! Tienes una cara preciosa".

Una auténtica guerra en la que terminó interviniendo la propia Paula al responder a una seguidora con un rotundo: "No será porque no suelo colgar fotos sin maquillar".