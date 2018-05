Vicky Martín Berrocal ¿se casa?

Vicky Martín Berrocal ha dado un paso más en su carrera dentro del mundo del diseño. La sevillana se ha lanzado a diseñar su primera colección de joyas de novia para Agatha París.

Con la simpatía y naturalidad que le caracteriza, Vicky ha sorprendido con una confesión relativa a su corazón. Y es que puede que este 2018 pase por el altar, ya que como confesó en su día tiene una nueva ilusión en su vida que le haría dar ese salto hacia el 'sí, quiero'. "Puedo dar una sorpresita. No la voy a dar hoy pero bueno... Yo siempre digo que en la vida las cosas pasan por algo. Diseño vestidos de novia, me embarco en una colección de joyas de novia. Estoy con muchas cosas de novia", explicaba en una entrevista con Chance, de Europa Press. De hecho, fue más allá, incluso: "Creo que es el año y creo que puede ser y puede ser definitivo y tengo... no te vayas a creer que estoy loca, hay alguien ahí. Yo nunca había hablado de boda y no estoy hablando de boda pero tengo la sensación de que puede ser él. A mis hijos les digo que me voy a casar este año y todos me miran y me dicen espera, yo digo no, que puede ser que me case este año".