Seis colorados de Pedraza, en los corrales de Las Ventas

Tres apariciones ha hecho la ganadería de Pedraza de Yeltes en Las Ventas desde que debutó en la feria de San Isidro en 2013. Antes se había estrenado en esta plaza lidiando una brava novillada en el ciclo de la Comunidad de 2010 (30 de abril), con tres utreros ovacionados en el arrastre. Diecisiste toros lleva lidiados en esta plaza en la que hoy vuelve a lidiar tras un año de ausencia, entre los que destacan el recuerdo de tres, uno en cada uno de los envíos y cada uno de ellos estoqueado por un diestro salmantino. Eduardo Gallo no se terminó de entender con un gran ´Dulce´ (21 de mayo de 2015) con el que no encontró acomodo en una tarde trascendental. Los otros dos cayeron en los lotes de Juan del Álamo, en dos años consecutivos. Con ´Joya´, en la isidrada de 2015 cuajó un fantástico saludo de capote y un gran nivel en el inicio de faena, pero el trasteo no se terminó de redondear y quedó todo en agua de borrajas; mientras que con ´Holandero´, un astado de capa colorada de una calidad excepcional, el mirobrigense logró cortar una oreja el 17 de mayo de 2016, en la tercera y última aparición de esta divisa en el coso de Las Ventas.







Sorteo 11 de Mayo "Pedraza de Yeltes" from Plaza de Toros de Las Ventas on Vimeo.

Este de ´Holandero´ es el único trofeo que se ha cortado por el momento a un toro de Pedraza de Yeltes en las tres comparecencias que ha protagonizado en la feria de San Isidro. El año pasado estuvo ausente de la cartelería y este vuelve a afrontar el reto de una cita crucial para cualquier ganadero. Será la primera divisa charra que desfile por el ruedo de Las Ventas de las cinco anunciadas en el inminente serial: Manuel Escribano, Daniel Luque y Fortes formarán la terna encargada de desvelar su misterio en el cuarto festejo del abono que se celebra esta tarde en el coso de la calle Alcalá a partir de las 19:00 horas. Los toros de Pedraza de Yeltes protagonizan la primera baza salmantina de la feria clave del curso taurino.El orden de lidia de los toros de Pedraza de Yeltes será el siguiente:1º. RESISTENTE, número 20. Colorado. 592 kilos2º. BELLO, número 12. Colorado. 660 kilos3º. RENACUERO, número 8. Colorado. 591 kilos4º. MIRANTE, Número 13. Colorado. 637 kilos5º. BURRIÑO. Número 41. Colorado. 625 kilos6º. URANTE, Número 29. Colorado. 632 kilos