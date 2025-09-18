Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz, sobre decreto de embargo de armas: «No hay discusión posible, irá a Consejo de Ministros el martes»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo urge a aprobar el embargo de armas a Israel y acusa al Gobierno de Netanyahu de ser «criminal»

E. P.

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:29

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado con firmeza que el Gobierno apruebe este martes el decreto que establece el embargo a la compraventa de armas con Israel, insistiendo en la necesidad de poner fin a toda relación comercial con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, al que calificó de «criminal».

«No hay debate posible dentro del Gobierno; la medida debe llegar al Consejo de Ministros del próximo martes», señaló en declaraciones a los medios durante un acto organizado por UGT en Madrid sobre prevención de riesgos laborales.

Díaz respaldó también la investigación de la Fiscalía sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza y defendió que el Ejecutivo de coalición tiene la obligación de actuar con celeridad, imponiendo un veto al comercio de material militar «en línea con lo que reclama la sociedad española».

La ministra subrayó que el Gobierno debe dar «un paso adelante, cumplir su palabra y poner fin a cualquier relación comercial con un gobierno criminal como el de Netanyahu».

Desde Sumar garantizan que el embargo será aprobado en el próximo Consejo de Ministros y aseguran que se resolverán las dificultades técnicas que han retrasado su adopción, lamentando que la medida no se haya aplicado ya esta semana.

