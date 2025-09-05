Yolanda Díaz: «La reducción de la jornada laboral saldrá adelante porque ya está ganada en la calle» La vicepresidenta segunda defiende que la medida de las 37,5 horas no solo responde a una demanda social, sino también a la salud pública, el bienestar y la competitividad empresarial, mientras critica al PP por no plantear alternativas

E. P. Madrid Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:57

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado este viernes que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se aprobará, al tratarse de una reivindicación «ya conquistada socialmente».

«Vamos a reducir la jornada laboral seguro. ¿Y sabe por qué? Porque las causas que la sociedad hace suyas terminan siempre por imponerse», señaló en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Díaz insistió en que no se trata únicamente de trabajar menos, sino de una medida vinculada a la salud pública, al bienestar emocional, a la lucha contra el cambio climático, a la mejora de las empresas y al hecho de que «han pasado más de 40 años desde la última reducción de jornada en España».

La ministra aseguró que continuará negociando hasta el próximo miércoles, cuando el Congreso debata las enmiendas de totalidad al proyecto, para lograr el respaldo necesario. «Veremos con luz y taquígrafos cómo se comportan las fuerzas políticas. Esta medida saldrá adelante porque la gente ya la ha hecho suya», afirmó.

En un tono crítico, cargó contra el PP por su falta de propuestas en materia laboral: «No les importa lo más mínimo. Su único programa es tumbar al Gobierno. Feijóo trabaja para Vox«, denunció, subrayando que ella negocia »hasta con el diablo, pero sobre cosas concretas«.