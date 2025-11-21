Yolanda Díaz denuncia que «trabajar 120 horas a la semana como propone el modelo Amazon no es decente, es esclavitud» Desde Eslovenia, la vicepresidenta segunda acusa a Trump de bloquear la directiva europea sobre trabajo en plataformas y reclama transparencia en el uso de algoritmos y más derechos laborales en Europa

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, denunció este viernes desde Eslovenia que el «modelo Amazon», que a su juicio permitiría jornadas de hasta 120 horas semanales, no representa un empleo «decente», sino directamente «esclavitud».

En una rueda de prensa junto al ministro de Trabajo esloveno, Luka Mesec, en el marco del II Congreso Internacional del Trabajo, Díaz advirtió de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para frenar la directiva europea que regula el empleo en plataformas digitales, argumentando una supuesta necesidad de desregulación y, según la ministra, «a favor de Amazon».

Díaz insistió en que este modelo laboral «vulnera la carta fundacional de la OIT» y que varios países europeos, además de España, mantienen actuaciones contra la compañía por sus prácticas. Lo que está en juego con esta regulación, enfatizó, no es el futuro, sino «el presente del trabajo tal y como lo conocemos».

Recordó que los países europeos tienen la obligación de transponer la directiva antes de diciembre de 2026. En este contexto, alertó de que en la mayor parte de Europa –con la excepción española por la ley Rider– hay trabajadores despedidos o sancionados «a través de un algoritmo no humano» sin saber cómo se toman estas decisiones.

La vicepresidenta denunció también que cientos de miles de trabajadores en plataformas digitales figuran como falsos autónomos, pese a mantener relaciones laborales propias de asalariados. Señaló que esta situación supone «un fraude» impulsado por grandes plataformas digitales que buscan eludir el derecho laboral.

Ante este escenario, defendió la necesidad de reforzar la Europa social, con sindicatos fuertes y más derechos laborales, advirtiendo de que la posición europea «no puede ser volver atrás».

Algoritmos transparentes y decisiones humanas

Díaz subrayó que la directiva europea exige que los algoritmos utilizados en el trabajo digital sean transparentes. Explicó que no se trata de rechazar la digitalización, sino de «abrir la caja negra» para conocer los sesgos que condicionan las decisiones laborales.

Puso como ejemplo que un algoritmo que analizara la capacidad de un trabajador para llegar a fin de mes podría tener efectos positivos en la organización del empleo. Sin embargo, afirmó que la realidad es que muchos algoritmos introducen sesgos que perjudican a los empleados, y que incluso muchas empresas desconocen cómo funcionan los sistemas que aplican.

Por ello, insistió en que las decisiones sobre contratación, sanciones o despidos deben ser tomadas por personas y no por máquinas. «Nadie puede ser despedido ni sancionado por un algoritmo», recalcó, al tiempo que criticó que algunas consultoras y grandes patronales utilicen herramientas automatizadas para procesos laborales completos.

Díaz concluyó alertando de que la ofensiva contra esta regulación es intensa, «liderada por Trump», y reclamó a los Estados miembros que cumplan la directiva para garantizar un trabajo digno y transparente en la era digital.