El presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras el coronavirus del Congreso, Patxi López, se ha visto obligado este jueves a intervenir tras un nuevo encontronazo entre Vox y Unidas Podemos en la comisión creada para construir consensos en la recuperación de la crisis del coronavirus: "Ya está bien", ha protestado, subrayando que si los políticos se enzarzan en el 'y tú mas', no sirven "para nada" .

Todo ha ocurrido durante la comparecencia de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en la citada comisión y después de que la portavoz de Vox, Inés Cañizares, se refiriera a Unidas Podemos como "pirómanos comunistas".

Estas palabras han soliviantado al vicepresidente primero de la comisión y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que es también el secretario general del PCE. Desde su puesto en la Mesa presidencial se ha quejado a López por lo que considera "un grave insulto" y ha pedido intervenir.

El exlehendakari, visiblemente molesto, ha cuestionado las formas del diputado por pretender intervenir desde la Mesa "saltándose a la torera el Reglamento" y sólo le ha dado la palabra cuando ha bajado a su escaño. Santiago ha censurado que en la Comisión "se permita insultar" y que el presidente "no diga nada".

"Es un chorreo de insultos y una utilización de términos peyorativos constante", ha protestado el diputado de Unidas Podemos, antes de pedir a López que no pasara lo de esta mañana, en alusión a la gresca entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

López, quien al inicio de esta sesión vespertina ya había pedido disculpas por la bronca de la mañana, se ha visto obligado a tener que llamar la atención de sus señorías por este nuevo episodio de "insultos" y "descalificaciones".

"Llevo media vida escoltado por defender la libertad de todos", ha tratado de comenzar el exlehendakari, pero se ha visto interrumpido por Santiago recordándole que no sólo él, sino que "todos". "Déjame acabar, no tienes la palabra, un poco de educación", ha soltado el presidente al diputado de Unidas Podemos.

Tras pedir una reflexionar a los diputados sobre si creen que pueden decir lo que les de la gana en todas partes, Patxi López ha querido dejar claro que la Comisión de la Reconstrucción tras el Coronavirus no puede ser un foro para reproducir "insultos". En ese sentido, ha aconsejado "autocensura" a sus señorías para estar a la "altura" de lo que demanda la ciudadanía . "Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez", ha apostillado.

El que fue el presidente del Congreso en la legislatura corta de 2016 considera que los miembros de la comisión deben tener "voluntad política" para proponer, acordar y entender lo que espera la sociedad de ellos, que no es estar en el constante "y tú más". "Ya está bien", ha clamado, incidiendo en que éste es el momento para demostrar para qué sirve la política.

"Si no, es que no servimos para nada", ha remachado López, antes de reiterar sus disculpas y pedir a sus señorías que "por favor" no ahondaran en este tipo de comportamientos y se centren en lo que hay que hacer.