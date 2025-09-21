Vox propone retirar libros de texto que considere ideológicos antes del curso 2025-2026 El partido insta al Gobierno a garantizar la neutralidad educativa, reforzar la inspección de contenidos y establecer currículos homogéneos en todo el país

E. P. Madrid Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:54

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para evitar lo que considera adoctrinamiento ideológico en los libros de texto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026, que será debatida en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La iniciativa solicita al Gobierno que adopte medidas para retirar de manera inmediata aquellos materiales educativos que contengan elementos ideológicos, sin que ello suponga un coste para las familias. Además, Vox pide modificar la legislación para prohibir expresamente contenidos que puedan afectar a la inocencia de los menores o corromper su personalidad durante la etapa formativa.

Vox también propone reforzar la Alta Inspección Educativa, dotándola de recursos humanos y materiales suficientes para supervisar los contenidos curriculares y garantizar la neutralidad ideológica en la enseñanza. La formación subraya la revisión y retirada de cualquier contenido basado en la Agenda 2030 que considere ideológico.

La iniciativa plantea, además, asegurar la igualdad en el acceso a la educación mediante la implementación de currículos comunes en todo el territorio nacional, para garantizar una formación homogénea.

El partido liderado por Santiago Abascal alerta sobre una «preocupante proliferación de contenidos ideológicos» en los últimos años, que, a su juicio, buscan moldear la visión del mundo de los alumnos y sustituir la capacidad de pensamiento crítico por un pensamiento colectivo dogmático.

Vox destaca la imposición de la ideología de género en alumnos de primaria, incluyendo contenidos sexualizados inapropiados, y denuncia que algunos libros de texto promueven el alarmismo climático, demonizando fuentes de energía no renovables y favoreciendo el uso de la bicicleta frente a los vehículos de combustión.