Vox presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma “si Ayuso no lo hace”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este martes que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma en el Tribunal Constitucional si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no lo hace.

“El estado de alarma no está justificado, no se puede mantener durante más tiempo, por eso preguntamos a Ayuso si va a promover su Gobierno en la Asamblea una votación para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma. Si Ayuso no lo hace, lo presentará Vox”, ha anunciado Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Monasterio ha recordado que ya lo hicieron en el anterior estado de alarma y lo harán ahora si la presidenta regional no lo hace porque “sería incoherente que Ayuso diga que es injusto para los madrileños el estado de alarma pero que luego no tome las medidas que tiene en su mano para llevar a cabo un recurso de inconstitucionalidad”.

“Esa incoherencia no la entendemos y si hace falta ya iremos nosotros por la señora Díaz Ayuso a dar la cara por los madrileños (...) Si las medidas atacan a los derechos y libertades de los madrileños presente usted un recurso además de pedirlo en una reunión. Hace falta coherencia. Esto nos está arruinando a Madrid”, ha insistido la líder de Vox en Madrid.

Desde el PP, su portavoz, Alfonso Serrano, cree que Vox debe ponerse “del lado de la Comunidad y de Ayuso” para hacer frente al Gobierno de España que está en “una huida hacia adelante” y se lava las manos. Además cree que esta formación se equivocó al pedir al TSJM y a la Audiencia Nacional las medidas cautelarísimas contra las restricciones del Ejecutivo central.