Vox llama "carcelero" al Gobierno por la nueva normalidad y exige que financie las mascarillas

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer convertirse en "carcelero" de los ciudadanos en el periodo de 'nueva normalidad' y le ha exigido que financie las mascarillas que "obliga" a usar a los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley que regulará la llamada 'nueva normalidad' una vez decaiga el estado de alarma y hasta que se declare el final de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Espinosa de los Monteros ha denunciado que el Ejecutivo hable de este periodo como "normalidad vigilada", aunque cree que esa expresión delata sus intenciones "totalitarias".

Vox no ha desvelado cuál será el sentido de su voto cuando este real decreto llegue al Congreso ya que aún no se conoce su contenido, pero ha criticado por ejemplo que se haga obligatorio el uso de mascarillas cuando "hace solo semanas" el Ejecutivo decía "que no eran necesarias e incluso no eran buenas".

El portavoz parlamentario de Vox ha explicado que ellos están a favor del uso de las mascarillas "si los médicos dicen que tiene sentido", pero no de que el Gobierno "cambie de criterio cada semana" y tampoco de que los españoles tengan que "costear" su "ineficiencia".

GASTO DE 120 EUROS AL MES PARA UNA FAMILIA

Por ello, ha pedido al Gobierno que financie estas mascarillas si va a "obligar" a los ciudadanos a usarlas durante los próximos meses. Ha puesto como ejemplo el caso de una familia de cuatro miembros, que deberán destinar alrededor de 120 euros mensuales a esta protección.

"Parece que el Gobierno tiene deseos de imponernos cada vez más reglas para tenernos a los españoles sometidos", ha criticado insistiendo en que, en ese caso, debería el Ejecutivo el que asumiera el gasto.