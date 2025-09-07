Vox confirma la asistencia de Javier Milei al evento 'Europa Viva 25' en Madrid José María Figaredo asegura que líderes políticos internacionales se reunirán para debatir un «giro de 180 grados» frente al bipartidismo y la inmigración en España

El portavoz de Economía y secretario general del grupo Vox en el Congreso, José María Figaredo, confirmó este domingo que el presidente de Argentina, Javier Milei, estará entre los líderes internacionales que asistirán al evento 'Europa Viva 25', que se celebrará en Madrid los próximos 13 y 14 de septiembre.

Figaredo adelantó la información durante una atención a medios en Sevilla, acompañado del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. Explicó que el líder nacional del partido, Santiago Abascal, participará junto a dirigentes de distintos países para debatir «los cambios que necesitamos» y la necesidad de un «giro de 180 grados» frente a las políticas de bipartidismo que, según Vox, han llevado a España a un escenario de desesperanza.

El diputado vinculó este cambio a lo que considera una «oleada migratoria» impulsada por el Gobierno y respaldada históricamente por el Partido Popular, que, según él, ha provocado un aumento de la criminalidad en España. Figaredo citó cifras del Ministerio del Interior para señalar que, en su opinión, «un 14% de la población, representada por inmigrantes, comete más del 30% de los delitos, incluidos feminicidios y asesinatos de mujeres».

Además, subrayó que los más afectados por esta situación son «los españoles más humildes y trabajadores», mientras que en los barrios acomodados «la presión migratoria no se nota». También vinculó estos problemas con la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el empobrecimiento de las clases populares, argumentando que solo un cambio político podría revertir la situación.

El evento 'Europa Viva 25' busca, según Figaredo, reunir a representantes de partidos de distintos países que desean «cambiar las cosas» y «exponer el tipo de cambio que necesitamos para nuestros países».