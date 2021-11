Villarejo asegura que sus empresas eran una “cobertura” para servir al Estado

La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este lunes que CENYT, su grupo empresarial, no era una organización criminal que usara medios policiales para trabajos privados, sino que daba “cobertura” a su trabajo como agente del Estado, por lo que ha denunciado que ‘Tándem’ es “una causa absolutamente loca” ideada únicamente para “destruir” al policía retirado por enemistarse con el CNI a su salida del “sistema”.

Ataviado con la toga de letrado y sentado junto a su otro abogado, Antonio José García Cabrera, Villarejo había anunciado en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional (AN) en San Fernando de Henares que cabía la posibilidad de que ejerciera su propia defensa, pero finalmente ha optado por dejar las cuestiones previas a su compañero.

García Cabrera ha planteado al tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo que suspenda este triple juicio -donde se ventilan las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ por presuntos encargos de espionaje que le hicieron particulares- para que estas tres ramas se juzguen con la pieza principal, ‘King’, donde sí se acusa a CENYT de ser una organización criminal.

Ha esgrimido que, aunque Anticorrupción no acusa por este delito en estas tres piezas, en realidad es el “tronco común” de ‘Tándem’, por lo que de manera indirecta formaría parte de los hechos ahora analizados, por cuanto se trata de determinar si hubo una “actuación ilícita del señor Villarejo con abuso de funciones policiales”.

El abogado ha rechazado la premisa de la investigación judicial al sostener que CENYT sería una especie de tapadera para los trabajos que Villarejo, del que ha destacado su doble faceta de agente de Policía y del CNI, hacía para las fuerzas de seguridad del Estado. Si lo hacía con sus propios medios, ha justificado, es porque “ese era el pacto que tenía con el Estado”. “Necesitamos tus empresas porque las necesitamos como cobertura para estar imbricados en la sociedad y prevenir el delito”, ha ilustrado.

Siguiendo con este razonamiento, García Cabrera ha reivindicado que, “si hay una autorización material del Estado” no se trata de algo ilegal sino, en todo caso, de una “situación alegal” que no constituiría delito de cohecho, que junto al de revelación de secretos centra las tres piezas juzgadas.

Para averiguar cuáles eran las verdaderas funciones policiales de Villarejo, García Cabrera ha estimado que “tendrán que venir sus jefes” a declarar, apuntando en ese sentido a los ministros de Interior y secretarios de Estado de Seguridad de la época. A su juicio, prueba irrefutable de que Villarejo actuaba en todo momento para el Estado es que el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino declaró en el marco de la instrucción que prestaba “servicios muy importantes para la seguridad nacional”.

García Cabrera, continuando con este hilo argumental, también ha revestido el informe interno sobre la compatibilidad de las actividades privadas de Villarejo con su función policial como algo “necesario” para “mantener esa estructura”. Llegados a este punto, ha concluido que solo hay dos opciones: que la AN espere a que se envíe ‘King’ a juicio para ventilar las cuatro piezas a la vez o que remita ahora estas tres a los juzgados ordinarios de Madrid porque sin acusación por organización criminal la AN no es competente.

En este contexto, García Cabrera ha incidido en que “esta causa es desde su propio origen una causa viciada, una causa preparada, una causa impulsada por el resentimiento, por el exterminio del enemigo, del considerado enemigo, por la expulsión del sistema de una persona que ha servido al sistema, a su país, a su patria”.

A este respecto, ha recordado que los hechos ahora enjuiciados partieron de “una denuncia anónima elaborada por el CNI”, avanzando que, si continúa, en este juicio intentarán acreditar -para que se una además a la pieza principal-, que en ‘King’ “intervino el CNI” porque no solo conocía lo que estaba ocurriendo, sino que lo supervisó y tuteló “para tener conocimiento del régimen de Guinea” Ecuatorial.

“Vaya incendio que ha generado, vaya destrozo en la sociedad española, a empresas honorables, a nuestro propio patrimonio nacional, por una causa absolutamente loca para destruir al señor Villarejo”, ha lamentado.