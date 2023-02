Villacís rechaza al PP y será candidata a las primarias de Ciudadanos

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que continuará en Ciudadanos, formación por la que se presentará a las primarias para liderar el partido en Madrid y concurrir a la Alcaldía de la ciudad.

“Si ya estaba convencida de que este espacio es fundamental, de su buen hacer, de la integridad, estoy más convencida que nunca. Esta semana me ha servido para estar más convencida que nunca. Creo que sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto. Me voy a presentar para liderar el espacio de centro en Madrid que representa Cs”, ha trasladado ante los medios de comunicación desde el hotel Urso de la capital.

De este modo, la vicealcaldesa ha rechazado de plano pasar a formar parte de las listas del Partido Popular, y ha precisado que “nunca” se ha propuesto al PP, algo de lo que se ha venido informando esta pasada semana.

Pocos días después de que Cs culminara su proceso de refundación con la salida de Inés Arrimadas de la presidencia, Begoña Villacís ha acaparado el foco mediático desde que el pasado viernes daba a conocer que podría valorar ser una “corriente interna” dentro del PP.

Sin embargo, la nueva dirección le dejó claro el lunes que el partido irá a los comicios en solitario porque ese fue “el mandato” que la Ejecutiva recibió en la Asamblea Extraordinaria de mediados de enero. Y ya recalcaron a la vicealcaldesa que quien vaya a ser candidato de Ciudadanos en Madrid deberá cumplirlo.

La también coordinadora de Ciudadanos Madrid ha definido como “días convulsos” las jornadas en las que su posible paso a las filas del PP ha copado titulares y horas en tertulias. Considera que dichas informaciones “se han cubierto con especulaciones”. “La primera vez que hablo yo es ahora. Se acaba el barro y es el momento adecuado para hablar”, ha lanzado.

En esta línea, ha lamentado que estos días se haya visto “lo peor de la política”. “En el barro no me muevo bien, se lo aseguro. Hay un tipo de política que no me gusta y que no practico. La política limpia es imprescindible en estos tiempos y es donde me voy a mover”, ha insistido.