Villacís llama traidor y mentiroso a Mañueco afirmando que las elecciones servirán para “castigar” la mentira

La vicealcaldesa y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, “es un traidor y un mentiroso, que se le ha pillado con el carrito del helado”.

Ante estas afirmaciones sobre la ruptura del pacto con Ciudadanos y la convocatoria adelantada de elecciones, en un encuentro con los medios al Mercado Central de Salamanca para apoyar a los candidatos de la formación naranja por la provincia, ha acusado a Fernández Mañueco de “mentir a toda la ciudadanía” y ha apuntado que los comicios servirán para ver “hasta qué punto” se tolera “la mentira” desde el electorado.

“Si la gente legitima la mentira” con el respaldo al PP, Villacís ha apuntado que se posibilitará que “sigan mintiendo”. “Como sociedad no lo podemos permitir”, ha apostillado sobre una convocatoria y una campaña en la que “se está empezando a aligerar la gravedad de los hechos”.

“El presidente de esta comunidad autónoma ha mentido a todos los ciudadanos, ha mentido, nos ha traicionado como socios de gobierno; yo veo a mi compañero Almeida y no se me ocurre traicionarle, porque yo podría hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid. Yo le miro y a mí no se me ocurriría traicionarle, El señor Mañueco es un traidor y es un mentiroso, y se le ha pillado con el carrito del helado”, ha aseverado en alusión a su situación en Madrid y al pacto que mantiene al popular José Luis Martínez-Almeida, como alcalde de la capital de España.

En cuanto a si respalda la opinión del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de no cerrar las puertas a un pacto con el PP pero sí negarse a un acuerdo si Fernández Mañueco es el presidente, ha insistido en esa misma línea de estar “dispuestos” desde Ciudadanos a “pactar con el Partido Popular” pero evitar cualquier opción si se mantiene el actual presidente de la Junta.

“No vamos a hacer presidente a alguien que nos ha traicionado, que tiene la capacidad de traicionar y que tiene la capacidad de mentir como lo ha hecho el señor Mañueco”, ha apostillado Villacís en presencia, entre otros candidatos, del cabeza de lista de Ciudadanos por Salamanca, Luis Fuentes.