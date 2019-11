Varapalo a la propuesta de la DGT de obligar a asistir de forma presencial a las clases teóricas del carné

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) que pretendía obligar a los aspirantes al carné de conducir a asistir de manera presencial a 8 horas de clases teóricas.

En su informe, preceptivo pero no vinculante, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, el órgano regulador “considera que no se debe reservar la formación en exclusiva a las autoescuelas ni vincularse temporalmente al examen teórico, pues ello favorece a las autoescuelas frente a otros modelos de negocio (como los prestadores de formación online) sin que exista justificación para ello”.

Aunque la CNMC “no cuestiona la exigencia de formación adicional para incrementar la sensibilización de los nuevos conductores sobre los riesgos de la circulación”, recomienda al ministerio del Interior (departamento del que depende la DGT) que valore “posibles alternativas” a la exigencia de que esta formación se realice de forma presencial.

Tráfico redactó un Real Decreto para la modificación del Reglamento General de Conductores, por el cual pretendía obligar a asistir, de forma presencial, a 8 horas de contenido teórico sobre sensibilización y concienciación para poder acceder al examen teórico de conducir. Para permisos específicos, la normativa de Tráfico preveía 2 horas adicionales en el caso de los carnés C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E, ó de 4 horas adicionales para los de AM, A1 y A2.

El sector de las autoescuelas digitales ya mostró su malestar con le medida por considerar “innecesario” y “alejado de la realidad actual en la era de la digitalización” imponer una formación obligatoria de manera presencial.

Actualmente en España, para la superación del examen teórico, no se exige acreditar la realización de una formación teórica obligatoria. Por el contrario, el acceso al examen práctico debe efectuarse obligatoriamente a través de una autoescuela, aunque no se exige un número mínimo de clases de conducción.