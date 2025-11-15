Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión con entidades palestinas E. P.

Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino

Defiende crear «una alianza internacional para dar apoyo a la cultura palestina»

E. P.

Barcelona

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco.

Lo ha anunciado este sábado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se ha reunido con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum (en el marco de la campaña Act x Palestine) y Palestinian Performing Arts Network.

«Tenemos que seguir movilizándonos por Palestina, y el Ministerio de Cultura va a estar al lado de la cultura palestina en los próximos meses«, ha defendido.

También considera «fundamental crear una alianza internacional para dar apoyo a la cultura palestina«: por eso, para la próxima reunión del Consejo de Cultura de la UE se ha acordado incluir un punto en el orden del día para discutirlo.

ACTOS DEL UNISILENCE FORUM

Ha agradecido el trabajo del Unisilence Forum y ha trasladado «todo el apoyo institucional posible» para el concierto benéfico que se está organizando para el 29 de enero.

«Como ministro de Cultura solo tengo palabras de agradecimiento y de simpatía para toda la gente del mundo de la cultura y de la ciudad que se está movilizando a favor de la cultura palestina», y ha remarcado que las manifestaciones del mundo de la cultura a favor de Palestina son bienvenidas y necesarias.

«NO PODEMOS OLVIDAR A PALESTINA»

«No podemos olvidar a Palestina», ha advertido, y ha acusado a Israel de romper permanentemente el alto el fuego.

Urtasun ha recordado que la posición del Gobierno es construir un Estado palestino soberano, y ha considerado «fundamental» ayudar a la reconstrucción de la cultura palestina.

Para él, «el genocidio que ha habido en Gaza tiene en la destrucción de la cultura uno de sus elementos fundamentales», y ha añadido que el Ministerio ha impulsado exposiciones de artistas palestinos en Madrid y algunos programas de residencia para artistas palestinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  3. 3 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  4. 4 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  5. 5 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  6. 6 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  7. 7 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  8. 8 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre
  10. 10 Caja Rural de Salamanca estrena nueva oficina en pleno centro urbano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino

Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino