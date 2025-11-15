Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino Defiende crear «una alianza internacional para dar apoyo a la cultura palestina»

Sábado, 15 de noviembre 2025

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco.

Lo ha anunciado este sábado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se ha reunido con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum (en el marco de la campaña Act x Palestine) y Palestinian Performing Arts Network.

«Tenemos que seguir movilizándonos por Palestina, y el Ministerio de Cultura va a estar al lado de la cultura palestina en los próximos meses«, ha defendido.

También considera «fundamental crear una alianza internacional para dar apoyo a la cultura palestina«: por eso, para la próxima reunión del Consejo de Cultura de la UE se ha acordado incluir un punto en el orden del día para discutirlo.

ACTOS DEL UNISILENCE FORUM

Ha agradecido el trabajo del Unisilence Forum y ha trasladado «todo el apoyo institucional posible» para el concierto benéfico que se está organizando para el 29 de enero.

«Como ministro de Cultura solo tengo palabras de agradecimiento y de simpatía para toda la gente del mundo de la cultura y de la ciudad que se está movilizando a favor de la cultura palestina», y ha remarcado que las manifestaciones del mundo de la cultura a favor de Palestina son bienvenidas y necesarias.

«NO PODEMOS OLVIDAR A PALESTINA»

«No podemos olvidar a Palestina», ha advertido, y ha acusado a Israel de romper permanentemente el alto el fuego.

Urtasun ha recordado que la posición del Gobierno es construir un Estado palestino soberano, y ha considerado «fundamental» ayudar a la reconstrucción de la cultura palestina.

Para él, «el genocidio que ha habido en Gaza tiene en la destrucción de la cultura uno de sus elementos fundamentales», y ha añadido que el Ministerio ha impulsado exposiciones de artistas palestinos en Madrid y algunos programas de residencia para artistas palestinos.