Unzué dedica el chupinazo de los Sanfermines a los sanitarios y enfermos de ELA

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué dedicó este miércoles el chupinazo con el que se han inaugurado las fiestas de los Sanfermines 2022 en Pamplona a los sanitarios que han trabajado estos últimos años para combatir la pandemia de la COVID-19 y a los enfermos, como él, de ELA.

“Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!”, dijo Unzué antes de prender la mecha del chupinazo en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona.

Unzué estuvo acompañado por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, con el que compartió el tradicional ‘Pamplonesas, pamploneses. Viva San Fermín. Gora San Fermín’.

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Unzué se ha convertido en un referente de la visibilización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando campañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en primera persona su convivencia con la esclerosis lateral amiotrófica.

Unzué confesó que ser el protagonista del chupinazo es “un orgullo y un privilegio”. “Porque no son muchas las personas que han podido vivir este momento y alguno de ellos me lo ha hecho saber y me ha contestado que eso hay que vivirlo, no se puede explicar lo que uno siente. Yo espero que sea un día muy especial, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, que ellos se sientan representados por mi y lo que va a conllevar tirar el chupinazo es también dar visibilidad a la ELA, que es mi objetivo de vida en estos momentos”, señaló.

Unzué jugó más de 300 partidos en LaLiga Santander. Debutó en la portería de Osasuna en Primera División en la temporada 1986-87. Fue el inicio de una carrera profesional que le llevó a jugar también en el FC Barcelona, Sevilla FC, CD Tenerife y Real Oviedo.

Como futbolista, cuenta en su palmarés con una Recopa de Europa y una Copa del Rey, ganadas con el FC Barcelona en 1989 y 1990, respectivamente. Ya en los banquillos, entrenó al CD Numancia y al Racing de Santander. Entre 2013 y 2017 formó tándem con Luis Enrique y fue segundo entrenador con él en el RC Celta de Vigo y FC Barcelona, consiguiendo con los blaugranas una Champions League, dos Ligas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes o una Supercopa de Europa. Tras esa etapa, ya como primer entrenador, dirigió al RC Celta de Vigo y al Girona FC.