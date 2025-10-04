La Unidad Militar de Emergencias cumple 20 años protegiendo a España Desde su creación en 2005, se ha consolidado como fuerza clave ante desastres naturales, pandemias y emergencias internacionales

E. P. Madrid Sábado, 4 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

La Unidad Militar de Emergencias (UME) celebra este martes su vigésimo aniversario como una de las principales fuerzas de intervención ante emergencias en España. A lo largo de dos décadas, ha participado en cientos de misiones, destacando su labor durante la pandemia de COVID-19, la DANA que devastó localidades valencianas en 2024 y los incendios forestales de este verano, ganándose el reconocimiento y cariño de la ciudadanía.

Creada oficialmente en 2005 por acuerdo del Consejo de Ministros, la UME fue consolidada un año después mediante el Real Decreto 416/2006, que definió su despliegue nacional y su rol como unidad de primera intervención. Desde entonces, su actuación ha sido regulada por diversos decretos y leyes que han reforzado su papel, incluyendo la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 521/2020, que consolidó su estructura y capacidades.

La UME interviene en emergencias que superan las capacidades de las autoridades civiles, incluyendo desastres naturales, incendios forestales, riesgos tecnológicos, atentados terroristas y emergencias internacionales bajo organismos como la Unión Europea o la ONU. Su despliegue se activa mediante orden directa del Gobierno, con el objetivo de proteger a la población, restaurar el orden y salvaguardar infraestructuras críticas.

Entre sus operaciones más relevantes destaca la 'Operación Balmis' durante la pandemia, en la que desplegó personal y medios especializados en desinfección y traslado de pacientes. También lideró el mayor despliegue de su historia tras la DANA de 2024, movilizando 2.200 efectivos y 600 medios, rescatando a más de 570 personas en las primeras horas. Este verano, la UME combatió simultáneamente varios incendios forestales que arrasaron 400.000 hectáreas, trabajando junto al Ejército de Tierra y del Aire.

Los actos conmemorativos del XX aniversario, presididos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se celebrarán en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, coincidiendo con la festividad de la patrona de la UME, la Virgen del Rosario.