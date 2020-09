Una de cada dos mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso en su vida

EL 13,7% DE MUJERES HA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL

POR HOMBRES CONOCIDOS Y EN LUGARES DEL ENTORNO

VERGÜENZA O MIEDO A NO SER CREÍDA

El motivo más citado para no denunciar es que eran “niñas” cuando se produjo la agresión sexual, una causa que citan el 35,4% de las mujeres. Le siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).

Dentro de esta “foto alarmante” de las violencias machistas, la ministra también ha advertido de las consecuencias “enormemente graves” que tiene para la salud de las mujeres.

Según el estudio, el 16,2% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida fuera de una relación de pareja, ha sufrido lesiones físicas, como cortes, moratones o lesiones genitales, y el 53% ha sufrido consecuencias psicológicas, siendo un 12,7% las que dicen haber consumido alguna sustancia (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar lo sucedido. Además, el documento revela que haber sufrido una violación multiplica por seis el riesgo de tener pensamientos suicidas.

Asimismo, entre las mujeres que tienen una discapacidad y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja alguna vez en su vida, el 14,3% dicen que la discapacidad es consecuencia de estos episodios de violencia sexual.

En cuanto a la violencia física, el 21,5% (4,4 millones de mujeres) la han sufrido a lo largo de la vida y el 1,7% (351.770 mujeres) en los últimos 12 meses. En concreto, un 13,4% ha sufrido violencia física fuera de la pareja (2,7 millones de mujeres) y un 8,7% (1,8 millones) la sufrió antes de cumplir 15 años siendo el agresor el padre en un 23,4% de los casos.

Por otra parte, el 40,4% de mujeres (8,2 millones) ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, y el 10,2% (2 millones), a lo largo del último año, según el informe. En la mayoría de casos fueron miradas insistentes o lascivas (74,9%), y contacto físico no deseado como proximidad innecesaria o tocamientos (40,4%).

Mientras, el 15,2% (3 millones de mujeres) ha sufrido ‘stalking’ (llamadas telefónicas obscenas o amenazantes, propuestas inapropiadas por Internet, etcétera).