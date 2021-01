Un cargo de Podemos empotró su BMW contra un árbol en Nochevieja y abandonó el coche

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer un accidente protagonizado la Nochevieja pasada por el director general de Participación del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera.

Tras diversos mensajes en las redes sociales hablando del siniestro, en el que el vehículo de Herrera quedó empotrado contra un árbol en Sojuela, el propio director general ha aclarado que está bien y todo ha sido “un susto”.

Dado que se había especulado sobre el hecho de que el accidente ocurriese después del toque de queda por la pandemia de la COVID-19 (establecido en La Rioja a la 1:30 de la madrugada en Nochevieja) ha explicado que ha sido fruto de “la mala suerte”.

“Un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros y, al llevarle al hospital, tuvimos un pequeño golpe con el coche”, ha explicado.

El coche se quedó en el lugar de los hechos y han sido agentes de la Guardia Civil los que lo han retirado al acercarse al lugar después de ver fotos en las redes sociales, dado que este cuerpo no tenía aviso del incidente.

Desde Delegación del Gobierno han explicado que “la Guardia Civil ha recibido esta madrugada una llamada aislada por ruido, sin que se notificase que se había producido un accidente, en Sojuela”.

“Al ver en las redes sociales las imagenes del coche accidentado esta mañana, han acudido agentes del sector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana para comprobar que no hubiera heridos en el lugar”, ha añadido esta fuente.

Ahora, la Guardia Civil ha abierto diligencias para conocer las causas del accidente y ha encargado a una grúa la retirada del vehiculo.

La consejera de Participación, Raquel Romero, ha escrito también en Twitter: “Pero el susto que nos has dado no te lo perdonamos! Lo importante es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, no ha sido grave”.

Inexcusable dimisión

Por su parte, el Consejo Ciudadano de Podemos La Rioja considera “inexcusable” la dimisión del director general de Participación, Mario Herrera. Esta decisión la hacen pública tras mantener una reunión con el objetivo de analizar “de forma urgente” la situación creada por el accidente.

Tras trasladar a Mario Herrera “el alivio de la organización por salir indemne de ese desgraciado accidente y que no haya tenido consecuencias para su salud ni para la de su acompañante”, se analizaron las consecuencias políticas que estos hechos están teniendo “sobre todo para la imagen del Gobierno de coalición de La Rioja”, tal y como afirman en nota de prensa desde el Consejo Ciudadano de Podemos.

“El relato de los hechos realizado por Mario Herrera deja, tras cuarenta y ocho horas, muchos espacios a la especulación que están siendo reiteradamente puestos de manifiesto: la ausencia de horarios, el lugar del accidente, las inexistentes llamadas al 112, Guardia Civil o servicios sanitarios, el posterior abandono del coche en la vía pública, el retraso en la explicación, las sanciones propuestas por la Guardia Civil...”, afirman.

Sin entrar en aspectos “que no le corresponden respecto de las explicaciones dadas”, el Consejo Ciudadano de Podemos La Rioja “sí consideró imprescindible tomar posición en lo relativo a la situación creada tras ellas y valoró que, en cualquier caso, la forma de actuación de Mario Herrera no fue, tomando prestadas las palabras de Concha Andreu, ni correcta ni ejemplar”. Dos características “que deben acompañar siempre al desempeño de un cargo público”, afirman.

Por ello consideran “inexcusable” que Mario Herrera “presente su dimisión como director general” y están además seguros “de que él mismo, por responsabilidad, está valorando esta opción como la más correcta y actuará en consecuencia en el transcurso de las próximas horas”.

Con todo ello, finalizan, “la imagen y las exigencias del Gobierno de La Rioja y nuestra organización están muy por encima de cualquier otra consideración de índole personal cuando se presentan situaciones como esta”.

Por su parte, el Partido Popular de La Rioja pide a la presidenta del Gobierno Regional, Concha Andreu, “que exija la dimisión o cese de manera inmediata a su director general de Participación, Mario Herrera, ante la falta de explicaciones creíbles sobre el accidente de tráfico.