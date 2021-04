Un bulo hace que más de 4.000 personas hayan ido a vacunarse sin cita

Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han elaborado una denuncia que se ha interpuesto ante la Policía Nacional por la difusión de un “bulo” que ha llevado a que “unas 4.000 ó 5.000” personas se hayan presentado este jueves en el punto de vacunación contra la Covid-19 instalado en un centro del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (Sadus) en Los Bermejales, en la capital andaluza, sin la preceptiva cita previa para ello.

Así lo han dado a conocer fuentes de la Junta de Andalucía que han explicado a los medios de comunicación que en dicho punto estaban citadas este Jueves Santo unas 2.000 personas para vacunarse frente al Covid, pero la circulación de un “bulo” en las últimas horas informando de que “todo el que quisiera” podía acudir durante la jornada a dicho punto ha provocado que se hayan presentado en el lugar “unas 4.000 o 5.000 personas sin cita”.

Las mismas fuentes han explicado que las personas citadas este jueves para vacunarse en ese punto son “en su inmensa mayoría” mayores de 80 años, y la difusión del referido bulo ha generado una “aglomeración” de personas e “interfiere en el proceso normal de vacunación”, según han advertido.

Desde la Junta han decidido presentar la referida denuncia ante la Policía Nacional “para ver si se puede determinar el origen del bulo”, que desde la Administración autonómica creen que está “perfectamente preparado para intentar perjudicar la campaña de vacunación”.

Las mismas fuentes han aclarado además que no es la primera vez que circulan bulos como el de este jueves, y, de hecho, este pasado miércoles se difundió otro que no tuvo “tanto efecto” sobre la campaña de vacunación en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, y hace varias semanas circuló otro que se difundió, en ese caso, instando a la gente a que no fuera a un punto de vacunación porque no había dosis suficientes, lo que provocó que “mucha gente” no acudiera a su cita.

Desde la Junta explican que la mayoría de personas que se ha presentado sin cita en el punto de vacunación de los Bermejales ha aportado el mensaje que le había llegado por WhatsApp propagando ese bulo, y han detallado que se ha llamado a muchos profesionales enfermeros, administrativos y celadores de la sanidad andaluza que se encontraban este Jueves Santo de descanso y que se han incorporado “de manera rápida” para “reforzar” el servicio dispuesto en el citado punto de los Bermejales ante la situación generada.

Han aclarado además que, aprovechando la incorporación de este personal de refuerzo, y recurriendo a dosis que estaban reservadas a mayores de 80 años para ponerlas en próximos días, se va a intentar vacunar a personas de las que han acudido “con buena fe” pero sin cita a ese punto de vacunación, para evitarles un “desplazamiento innecesario” y aprovechando que ya se encontraban en el lugar.

El Servicio Andaluz de Salud, finalmente, ha querido “agradecer” el trabajo que está realizando tanto Protección Civil como la Policía Local de Sevilla, que “están colaborando de manera impecable y decisiva para que la situación se controle” en este punto de vacunación, según han reconocido desde la Junta.