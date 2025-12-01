El último latido de Sabina en directo: lágrimas, ovaciones y un gracias infinito En un Movistar Arena lleno hasta el último asiento, el artista jiennense se despidió de los escenarios entre lágrimas, ovaciones y un repertorio que recorrió más de cuatro décadas de canciones que se han convertido en himnos generacionales

Joaquín Sabina eligió Madrid para pronunciar su adiós definitivo a los escenarios. Frente a 12.000 personas, confesó que el concierto de este domingo no solo era el último de su carrera, sino también el más trascendente, aquel que —según dijo— recordará con más intensidad cuando pasen los años. Así se cerraba la gira 'Hola y adiós', que terminó convirtiéndose en un gesto de despedida sin matices.

Tal y como recoge la Agencia EFE, a sus 76 años, el músico de Úbeda ofreció un espectáculo cargado de emoción en el Movistar Arena. Agradeció haber sido testigo de cómo sus canciones, casi sin que él lo entendiera del todo, han echado raíces en el imaginario de varias generaciones. Entre el público se mezclaban políticos, colegas de profesión, cineastas y actores, todos convocados por una noche que tenía algo de celebración y de despedida a la vez.

Ampliar Joaquín Sabina, cantando una de sus canciones.

El propio artista resumió lo vivido en una frase: «Esta gira recorrió medio mundo. Esta noche, ya solo se llama 'Adiós'». Apenas nueve minutos después de la hora prevista salió a escena, precedido por un vídeo con Un último vals. Desde ahí, el concierto avanzó como una especie de viaje por su historia musical. Dos horas más tarde, entre lágrimas —suyas, de su banda y de buena parte del público—, Sabina se despedía con una ovación que parecía no tener final.

El repertorio fue un repaso amplio y afectivo a su discografía: 23 canciones que atravesaban casi cinco décadas de trabajo. Rescató piezas antiguas como Calle Melancolía, que él mismo definió como uno de esos tesoros olvidados que guardaba en el fondo del baúl. También contó la historia del nacimiento de Bulevar de los sueños rotos, cuando Chavela Vargas le regaló, sin pretenderlo, el verso que le inspiró la canción. Recordó cómo se la cantó por primera vez a solas, mirándola a los ojos, antes de interpretarla anoche con el público en pie.

El disco 19 días y 500 noches, que marcó un antes y un después en su carrera, ocupó un lugar central. Las canciones más emblemáticas del álbum —junto a otros himnos de los noventa y principios de los 2000— fueron coreadas por miles de voces que parecían querer retener la noche un poco más.

Un cierre en vivo, pero no un final creativo

Ampliar Puesta en escena de su último concierto, celebrado en la noche de este domingo, 30 de noviembre.

Aunque Sabina se retira del directo, ni él ni su entorno consideran que esto suponga dejar de escribir o crear. Ya en 2024 había anunciado que abandonaba los grandes escenarios, un aviso que desató una venta masiva de entradas en cuestión de horas. La gira comenzó meses antes en América y se convirtió en un recorrido casi final por su obra.

Sus motivos no son un secreto: su salud ha atravesado momentos complicados, desde el ictus de 2001 hasta accidentes recientes, como la caída durante un concierto en 2020 que lo llevó a la UCI.

Con la noche de Madrid, Sabina cierra un capítulo. Deja de cantar desde un escenario, pero no renuncia a seguir siendo Sabina.