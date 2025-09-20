Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El secretario general de Junts, Jordi Turull. E. P.

Turull acusa de «anticatalanismo» la negativa a transferir competencias de inmigración a Cataluña

El secretario general de Junts critica a Podemos por tildar a su partido de racista y denuncia que la oposición al traspaso responde a «catalanofobia transversal»

E. P.

Girona

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:35

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado este sábado lo que califica de «anticatalanismo» en la negativa de partidos como Podemos a apoyar la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, cuestión que se votará la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Durante el Consell Nacional del partido celebrado en Figueres (Girona), Turull subrayó que el debate sobre este traspaso demuestra que «la catalanofobia es un hecho transversal».

El dirigente independentista dirigió sus críticas especialmente contra Podemos, que acusó a Junts de racismo. «Ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a decir algo así contra nosotros», replicó, antes de sostener que el rechazo al traspaso obedece únicamente a «quién lo pide y desde dónde se pide: desde Cataluña».

