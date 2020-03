La propagación del coronavirus y la declaración del estado de alerta por parte del Gobierno dispone un escenario en el que, según la legislación española, las empresas pueden aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a sus trabajadores. Así, los centros de trabajo a los que resulte directamente aplicable alguna de las medidas suspensivas acordadas por las autoridades sanitarias durante esta situación, podrán tramitar un expediente de regulación temporal de empleo alegando causa de fuerza mayor.

¿Qué es un ERTE?

Es un procedimiento administrativo por el que el empresario podrá suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal. Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.

Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTES de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

¿Cómo afecta un ERTE a los trabajadores?

Si tu contrato se suspende significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.

En el caso de que el ERTE aplicado sea de reducción de jornada, desde el momento en que se haga efectivo cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes, y percibirás la prestación por desempleo, siempre que cumplas los requisitos, por las horas no trabajadas.

La inscripción como demandante de empleo, en estos casos, se hace de oficio. No obstante, la empresa no tiene que indemnizar a los trabajadores, ya que la relación laboral entre ambas partes no finaliza al aplicar un ERTE.

Por otra parte, si la empresa decide que sus empleados trabajen desde casa, el salario y los derechos de los trabajadores no se modifican en absoluto.