Casi un tercio de jóvenes de 18 a 30 años dice haber sufrido violencia sexual en la infancia

E. P. Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 11:14

Casi un tercio de jóvenes de 18 a 30 años en España (un 28,9%) dice haber sufrido violencia sexual en la infancia, y una cuarta parte (un 25,7%), violencia en el ámbito de la pareja, según el estudio 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', presentado este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia.

El informe, elaborado por Sigma Dos a través del recuerdo de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que ha contado con más de 9.000 respuestas, recoge seis tipos de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital.

El trabajo se ha presentado este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En concreto, el 28,9% de las personas encuestadas asegura haber sufrido violencia sexual y una de cada diez, dice haber continuado sufriéndola en la edad adulta. En este caso, los principales perpetradores de esta violencia son las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos o amigas (21%).

Además, un 25,7% de los encuestados dice haber sufrido violencia en el ámbito de la pareja, con una repetición del 13,3% en la edad adulta.

Asimismo, un 48,1% de personas dicen haber sufrido violencia psicológica en la infancia, siendo los progenitores los principales perpetradores. Del total de personas víctimas de este tipo de violencia, un 22,5% ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

A su vez, un 40,5% de los encuestados aseguran haber sufrido violencia física, siendo los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros o compañeras y del entorno familiar y escolar.

El estudio también revela que un 24,9% de las personas entrevistadas ha sufrido violencia digital, y una de cada diez ha continuado sufriéndola durante la etapa adulta. En este caso, los principales perpetradores son las parejas (27,9%), desconocidos adultos (26,3%) y menores de edad (23,9%).

Mientras, en la violencia por negligencia, la prevalencia es del 24,4%, y un 10,8% menciona que ha continuado sufriéndola tras la mayoría de edad.

El estudio también refleja que las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas y mujeres adolescentes, las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, quienes cuentan con un nivel de estudios inferior a los universitarios o aquellas que cuentan con algún grado discapacidad.