Ten en cuenta este consejo de la Guardia Civil cuando saques dinero del cajero

Con la llegada de las navidades las compras aumentan notablemente para realizar regalos a aquellas personas que consideramos especiales y tenemos en mente. Aunque durante estas fechas no solo las compras aumentan sino también los amigos de lo ajeno. Hay que tener especial cuidado durante las fiestas para evitar posibles estafas o problemas con los cajeros.

La Guardia Civil advierte en su perfil de twitter que en caso de que el cajero automático no te de el dinero solicitado, no te vayas, podría ser desde un problema técnico a una estafa para quedarse con tu dinero. Primero debes comprobar que la ranura no esté tapada, si es el caso, se trata de un sistema de cepo que retiene el dinero para más tarde ser recogido por el estafador.

También advierte con tener cuidado con los voluntarios “ayudantes” que traten de resolverte el problema ya que puede que se trate del estafador en cuestión, el cual te hará perder aún más dinero. Si has tenido en cuenta los dos factores anteriores y sigues sin recibir el dinero solicitado en el cajero automático debes llamar a tu banco para presentar una queja, todo esto sin abandonar el lugar del incidente.

Durante la llamada deberás aportar la hora, el día y el número de cajero en el que hemos realizado la operación. Tras notificar la incidencia al servicio de atención al cliente de su correspondiente banco, deberán reingresar el dinero a través de la cuenta o con un reintegro en los próximos 5 días. Si pasados 2 meses aún no has recibido el dinero deberás elevar la queja directamente al Banco de España.