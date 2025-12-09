Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EUROPA PRESS

El Supremo sentencia al fiscal por el 'email' y la nota: «No puede responder a una noticia falsa con un delito»

La sentencia se ha conocido casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantara el fallo

E. P.

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- lo fue tanto por la filtración del 'email' clave como por la publicación de la nota de prensa.

La sentencia se ha conocido este martes, casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

García Ortiz dimitió el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de comunicarse el fallo. Posteriormente, el Gobierno anunció que la fiscal de sala del TS Teresa Peramato era la candidata para relevarle como jefe del Ministerio Público.

Junto a la sentencia consta el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que se han desmarcado de sus compañeros --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela--. Polo era la encargada de redactarla pero, dada su discrepancia, la tarea recayó en Martínez Arrieta. El cambio de ponente y la obligación de comunicarlo a las partes fue lo que propició que se avanzara el fallo, según fuentes jurídicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén
  3. 3 Un trasladado al Hospital y otros cinco atendidos, dos menores, tras el incendio en un hotel
  4. 4 El Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo y El Encinar, núcleos rurales más humildes de Salamanca
  5. 5

    Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza
  6. 6 El gesto de la Ponferradina que todo Unionistas aplaude
  7. 7 Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2)
  8. 8 Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante
  9. 9 Mala semana para ponerse enfermo: arranca la huelga de médicos con las urgencias en ascenso
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Supremo sentencia al fiscal por el 'email' y la nota: «No puede responder a una noticia falsa con un delito»

El Supremo sentencia al fiscal por el &#039;email&#039; y la nota: «No puede responder a una noticia falsa con un delito»