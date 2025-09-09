Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. E. P.

El Supremo envía a juicio al fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso

El instructor impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros

E. P.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:19

El magistrado del Tribunal Supremo (TS)Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor da el paso que sitúa a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo esta la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo.

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz, al considerar que impulsó y coordinó «personalmente» la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. Esta decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno, dado que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante.

