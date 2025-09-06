El Supremo descarta indicios de filtraciones de la UCO en el 'caso Ábalos' El juez Leopoldo Puente niega que la Guardia Civil haya divulgado fotografías almacenadas en los dispositivos intervenidos al exministro y recuerda que algunos investigados compartieron información con medios por voluntad propia

E. P. Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:04

El magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha señalado que no existen indicios que apunten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como responsable de la divulgación de fotografías de mujeres presuntamente almacenadas en los dispositivos intervenidos en la vivienda del exministro de TransportesJosé Luis Ábalos.

Ábalos había solicitado al juez que investigara posibles filtraciones a la prensa por parte de agentes del Instituto Armado. Sin embargo, en su providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Puente afirma que no hay «indicio alguno de mínima consistencia» que permita atribuir la supuesta filtración a miembros de la UCO. Entre otras razones, subraya que los archivos mencionados no aparecen en los informes presentados en la causa ni se hace referencia a ellos.

El juez también abordó el «linchamiento mediático» denunciado por Ábalos, señalando que la información publicada por los medios se basa en la verosimilitud de documentos e indicios que, presuntamente, estaban en los dispositivos intervenidos, aunque desconoce cómo llegaron al conocimiento de los periodistas.

Puente recordó que varios investigados en el 'caso Koldo' han concedido entrevistas de manera voluntaria y, en algunos casos, han reconocido que cierta información publicada lo fue con su consentimiento. Además, mencionó que podría existir alguna copia de los discos duros incautados, pero se desconoce cuántas y en manos de quién.

Ábalos podrá presentar recurso de reforma o apelación contra la providencia del magistrado y, si lo considera necesario, ejercer acciones legales frente al medio que difundiera la información.

Este jueves, el exministro pidió específicamente al Supremo que evite su «linchamiento mediático» y que identifique a los agentes de la UCO que analizan sus dispositivos, ordenando, en su caso, la eliminación de documentación no relacionada con la investigación.