Sofía Suescun y Kiko Jiménez reaparecen más unidos que nunca tras la infidelidad de la influencer con Juan Faro

E.P. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han reaparecido ante las cámaras semanas después de salir a la luz la supuesta infidelidad de la influencer con el millonario Juan Faro. Una deslealtad que habría durado tres meses, por la que la hija de Maite Galdeano habría estado incluso dispuesta a romper su relación de cinco años con el de Linares, y que la pareja parece haber superado completamente tras unas idílicas vacaciones en Tailandia que les han servido para huir de la polémica.

Aunque se ha dicho que hubo una crisis importante en su noviazgo cuando el ex de Gloria Camila se enteró de que Sofía le había sido infiel -al parecer habría sido el culturista el que se lo habría contado, mostrándole pruebas e imágenes de su affaire con la navarra, al que habría puesto fin él después de una fuerte bronca por celos de ella- todo ha quedado atrás, y su viaje al sudeste asiático les ha servido para reafirmar su amor y apostar por su relación pese a todo.

Captados en exclusiva por las cámaras de Europa Press en el aeropuerto de Madrid después de una 'desaparición' mediática que ha dado mucho que hablar, y que ha desatado los rumores acerca de que su ruptura sería inminente por lo «humillado» que se sentiría Kiko por el engaño de su novia, la pareja ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre Juan Faro.

Mientras el colaborador, que ha perdido bastante peso -y que ha lucido gorra y gafas de sol para pasar desapercibido- ha hecho oídos sordos a si se cree que Sofía le fue infiel y si ha decidido perdonarla a pesar de que las pruebas de su deslealtad no dejarían lugar a dudas, la influencer ha caminado por la terminal varios pasos por detrás de su chico con la cabeza bien alta e intentando mantener la sonrisa en todo momento.

Eso sí, no se ha defendido de las acusaciones ni ha querido aclarar qué hay de cierto en todo lo que se ha contado sobre su romance con Juan Faro, provocando una situación de lo más tensa en la que Kiko ha apurado el paso para huir de la prensa tras su viaje de 'reconciliación' a Tailandia.