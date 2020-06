El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que es una "buena noticia" que se estén hablando de brotes del nuevo coronavirus en varias zonas de España y no de transmisión comunitaria porque demuestra que se está yendo "bien" en la evolución de la pandemia.

En rueda de prensa, Simón ha recordado que actualmente se es capaz de detectar rápidamente los casos de contagio e identificar sus contactos, si bien ha reconocido que alguno se puede "escapar". "Estamos teniendo la capacidad de trabajar específicamente en los brotes, por lo que por ahora no es necesario tomar medidas de mayor envergadura que las que se están tomando. El hecho de que hablemos de ellos es una buena noticia, la mala es que alguna se puede escapar y generar una transmisión comunitaria", ha enfatizado.

Dicho esto, ha reconocido que, de los 40 brotes que se han producido (11 de ellos activos) está preocupado por los brotes del nuevo coronavirus que están ocurriendo en las provincias de Huesca y Zaragoza, así como en Málaga, si bien ha informado de que alrededor del 95 por ciento de los contagiados son asintomáticos.

En este sentido, Simón ha destacado el "excelente" trabajo y el "excepcional" control que está realizando la Consejería de Sanidad de Aragón y ha comentado que, "en breves", es posible que se pueda empezar a pensar que estos brotes están ya en vías de resolución, aunque haya que esperar dos periodos de incubación.

Los que sí ha comentado que están "prácticamente controlados" son los que se han producido en mataderos, en entornos de trabajadores temporeros, así como en centros sanitarios (uno en Castilla y León y dos en el País Vasco), dos originados en centros de acogida de personas vulnerables en Andalucía, y otros detectados en Canarias asociados a inmigrantes irregulares que estaban asintomáticos.

Asimismo, Simón ha explicado que en las últimas horas de han detectado "pequeños brotes" en entornos familiares: uno en Cantabria, otro en el País Vasco y otro en Galicia. Estos brotes han hecho que en los últimos días haya habido una estabilización de la tendencia descendente por los esfuerzos de diagnóstico que se están produciendo alrededor de los casos detectados que generan los brotes", ha apostillado Simón.

Dicho esto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha avisado de que no está seguro de que pueda haber más brotes en julio, si bien ha avisado de que puede pasar si llegan a España casos importados que no sean detectados a tiempo.

"Existe esa posibilidad, pero no se puede asegurar. Lo que sí es cierto es que nuestra evolución no ha repuntado. Por ahora nos mantenemos bien, pero hay que ser prudentes porque un brote que se nos escape más de la cuenta puede generar un brote grande", ha dicho, para avisar de que se puede estar viendo una "parte importante" de lo que no hay.

Asimismo, Simón ha recordado que el 60 por ciento de los casos que se están diagnosticando en la actualidad son de personas asintomáticas, que transmiten "poco", y ha destacado que el 25 por ciento de las personas detectadas son de casos importados. Por ello, Simón ha señalado la necesidad de tener un "especial cuidado" con los viajeros que llegan a España porque "son los que traerán los casos".

Finalmente, el experto ha adelantado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en un documento para actuar ante un posible incremento de la transmisión comunitaria, que incluirá diversos indicadores para saber cómo actuar en cada caso.