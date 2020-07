El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que las medidas de restricción de la movilidad tomadas por la Generalitat para controlar el brote de Lérida “han sido valientes”.

No obstante, ha mostrado “extrañeza” de que no se haya registrado ningún brote en la Comunidad de Madrid, a excepción de los registrados en los domicilios. “Eso lo discutimos con Madrid pero parece ser que realmente no los están detectando. Madrid sí que está detectando brotes familiares, que no se tienen que notificar”, ha precisado.

“En Lérida no sabemos si el brote está controlado. Las medidas que han implementado han sido valientes, aunque nos hubiera gustado que se hubieran implementado antes, pero decirlo a toro pasado es fácil”, ha apuntado Simón este jueves durante su comparecencia en rueda de prensa.

En este contexto, el experto de Sanidad ha defendido que no cree que confinar en las casas “vaya a tener un impacto mayor” y ha apostado por esperar “un poco más”. “Reducir la movilidad el sábado sí fue muy importante”, ha sentenciado.