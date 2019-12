Sigue estos consejos de la Guardia Civil para disfrutar de unas navidades seguras

La Guardia Civil ha lanzado una campaña con la que pretende fomentar conductas responsables entre los ciudadanos para disfrutar de unas navidades seguras. Bajo el lema “175 navidades a tu lado”, la campaña se centra en dos objetivos: por una parte, la seguridad para la propia integridad de las personas, y por otra, el respeto al medio ambiente y a los entornos públicos en las zonas de ocio y turismo.

Para ello, guardias civiles de diferentes partes de España se han grabado en breves vídeos para su difusión en redes sociales con el hashtag #175NavidadesATuLado. En estos clips, se facilitan consejos para prevenir accidentes en la carretera y la montaña, proteger el medio ambiente y evitar robos en domicilios o en la calle, entre otros. Los protagonistas son agentes de especialidades como Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Montaña, Seprona o Tráfico. Además, la Guardia Civil ha puesto a disposición de comerciantes y vecinos un tríptico descargable en la página web del Cuerpo.

A los empresarios del comercio les aconseja no acumular dinero en las cajas registradoras, evitar concentrar objetos de valor en una misma zona y observar si hay personas vigilando o tomando nota de su establecimiento. “Desconfía de quien entre con casco u otra prenda en la cabeza que dificulte su identificación”, añade la Guardia Civil que recomienda que las cámaras de seguridad enfoquen a las puertas de acceso y a la caja registradora, y aboga por medidas de seguridad físicas y electrónicas para proteger escaparates así como paredes contra alunizajes y persianas antipalanca. A los comerciantes les dice que eviten enfrentamientos en caso de robo para no poner en peligro su integridad y que lo mejor es mantener la calma y llamar a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para aquellos ciudadanos que estos días se van de vacaciones y dejan sus casas vacías, la Guardia Civil recuerda que puertas y ventanas deben estar bien cerradas antes de salir; no dejar las persianas completamente cerradas; no desconectar del todo la electricidad; no dejar nunca las llaves escondidas en el buzón o bajo macetas; tampoco dejar dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio; ni publicar en redes los viajes o ubicación.

Por último, la Benemérita advierte de los timos del falso inspector de gas, el abrazo cariñoso/solidario, el tocomocho y la mancha. Estafas en las que siguen picando los ciudadanos.