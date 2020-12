“Sepultureros” y “demagogos”: Los insultos entre estos dos partidos en las redes por la aprobación de la Ley de la Eutanasia

La discrepancia procedimental podría haber quedado ahí, pero la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, se ha hecho eco de la cuestión en Twitter cargando contra el PNV: “Dice el PNV que está a favor de la ley de eutanasia, pero que no será estético debatirla una semana antes de Navidad. Sepultureros. No a la muerte”, ha escrito.

En la misma línea ha incidido en rueda de prensa el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien cree que el PNV sabe que la ley de eutanasia va a quedar más en evidencia en fechas navideñas: “La negativa del PNV es la confesión más clara de que este proyecto de ley nunca debería salir adelante y mucho menos con apoyo algunos que en algún momento de historia dicho tener posiciones más humanistas”, ha comentado.

En ese contexto, el portavoz del PNV ha decidido responder a Vox en redes sociales: “Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate. La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la Junta de Portavoces, pero ya está malmetiendo en redes”, ha contestado a Olona en Twitter.

Desde Vox califican de “bochornoso” lo ocurrido en la Junta de Portavoces e insisten en acusar al PNV de tratar de “esconderse” y de “hacer todo lo posible” para no retratarse en este tema hasta después del paréntesis navideño.