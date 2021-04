La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que, un año después del comienzo de los problemas generados por la covid-19, son miles los consumidores que aún no han obtenido el reembolso de los viajes cancelados en distintos momentos, a consecuencia de la pandemia. En muchos casos los consumidores han recibido un bono que no han podido utilizar o bien han iniciado alguna reclamación que en muchos casos no ha recibido respuesta.

Para intentar buscar una solución a los consumidores afectados, la OCU va a iniciar en los próximos días un procedimiento de mediación colectiva con las principales compañías aéreas que operan en España. Con esta iniciativa la OCU pretende alcanzar una solución conciliatoria que evite el desarrollo de procedimientos judiciales, y lograr de esta forma resolver el problema de los miles de consumidores afectados.

Sobre todo se va a dirigir a las compañías Ryanair, Iberia, Vueling y Air Europa que son las que mayores reclamaciones acumulan en su servicio de asesoría.

Por todo ello, la OCU hace un llamamiento a todos los consumidores afectados por las cancelaciones de vuelos y viajes relacionados con la pandemia para que se unan a la campaña, con el objetivo de integrarlos en las acciones de mediación que va iniciar en breve, para buscar una solución negociada.