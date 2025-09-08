Santos Cerdán pide su libertad al Supremo: asegura que su prisión provisional es «inconstitucional» El ex secretario del PSOE argumenta que ha superado el plazo legal, que no hay pruebas y que la medida vulnera derechos fundamentales; el Tribunal Constitucional decidirá sobre su recurso de amparo

El ex secretario de Organización del PSOESantos Cerdán, ha solicitado nuevamente al juez del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' su puesta en libertad, alegando que su prisión provisional es «inconstitucional» por haber superado el plazo legal y porque «no hay pruebas».

En un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa sostiene que debería dictarse de inmediato su liberación, ya que «los siete meses concedidos para acreditar la hipótesis de corrupción, incluso en la interpretación más benévola, han expirado, no hay pruebas y las actuaciones, salvo que se demuestre lo contrario, están viciadas por vulneraciones de derechos fundamentales».

Según sus abogados, las actuaciones judiciales reflejan «cómo se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica para llegar a una conclusión determinada», por lo que consideran imprescindible poner fin a esta situación.

Mantener a Cerdán en prisión provisional, según su defensa, implica «el riesgo de superar la duración máxima legalmente permitida para garantizar la investigación del presunto delito». Señalan además que el proceso ya no se encuentra en una fase inicial que justifique la medida, y que la policía ha tenido tiempo suficiente para llevar a cabo la investigación sin necesidad de privar de libertad al exdirigente socialista.

Desde que surgieron las sospechas en febrero y marzo, han pasado más de seis meses, periodo que el legislador consideró suficiente para culminar la investigación o al menos asegurar que el investigado no pueda influir en la misma. «Resulta difícil aceptar como legítimo y constitucional que un ciudadano sea privado de libertad sin la mínima garantía de justificación penal», añaden.

Los abogados alertan de que la prisión provisional conlleva «riesgos importantes», como basarse en pruebas desconocidas, avalar hipótesis policiales sin indicios, realizar investigaciones judiciales sin límites, incriminar la actividad política y superar la proporcionalidad temporal de la medida.

Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 30 de junio, después de que el Supremo considerara que existía riesgo de destrucción de pruebas, manipulación de testigos o movimientos de fondos relacionados con la presunta trama de comisiones por adjudicaciones públicas.

Semanas después, la Sala de Apelación rechazó su recurso contra la prisión provisional, comunicada y sin fianza, por supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Esta semana, el Tribunal Constitucional analizará si admite a trámite el recurso de amparo presentado por Cerdán contra su ingreso en prisión provisional.