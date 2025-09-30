Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ministra de Sanidad, Mónica García. E. P.

Sanidad rechaza retirar el borrador de Estatuto Marco y negociar uno exclusivo para médicos, como exigen CESM y SMA

El Ministerio rechaza negociar un texto solo para médicos pese a la amenaza de huelga

E. P.

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:59

El Ministerio de Sanidad ha rechazado este martes la petición de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de retirar el borrador del Estatuto Marco y negociar un texto específico para los médicos, condición planteada por ambos sindicatos para desconvocar la huelga prevista este viernes.

Tras la reunión con el comité de huelga, Sanidad calificó la propuesta de «inaceptable», al considerar que rompería el marco común que garantiza la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y abriría una vía de «segregación» para un colectivo concreto, en detrimento del resto de profesionales y del propio sistema.

Respecto a la iniciativa sindical de convertir en voluntarias las guardias y la atención a las urgencias, el Ministerio advirtió de que ello generaría «incertidumbre y arbitrariedad» en la organización del SNS.

Sanidad subrayó, además, que el borrador ya incluye mejoras para los facultativos, recogidas en un capítulo específico, como la convocatoria de OPEs bianuales, la reducción de la temporalidad, mayor movilidad geográfica y la limitación de la jornada a 48 horas semanales, con un máximo de 17 horas de guardia.

El departamento recordó que el proceso de actualización del Estatuto Marco ha contado con más de 40 reuniones técnicas y políticas y afecta a más de 700.000 profesionales. «No es admisible que una sola categoría condicione una reforma que debe ser equilibrada, modernizadora y fruto del consenso», señaló.

Aceptar la propuesta de CESM y SMA —añadió— supondría «tirar por la borda» tres años de trabajo y frenar una reforma necesaria para adaptar la normativa a los retos actuales del SNS. En cualquier caso, indicó que cualquier colectivo puede promover un marco propio a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), sin condicionar la negociación general.

Finalmente, Sanidad recordó que el proceso sigue abierto a la participación de todas las organizaciones sindicales y que el jueves se celebrará el Foro Marco para el Diálogo Social, con la participación del Ministerio, comunidades autónomas y sindicatos, antes de que el texto inicie su tramitación formal.

