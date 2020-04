Sanidad no hará, por ahora, test masivos a asintomáticos

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha descartado, por el momento, que se realicen de manera masiva test serológicos voluntarios a las personas asintomáticas, como se realizan en algunas clínicas privadas, para saber si han sido contagiados por COVID-19.

"La realización de pruebas en personas asintomáticas hay que valorarla con mucho cuidado. La interpretación ahora mismo con las pruebas que tenemos ahora disponibles no se puede hacer de cualquier manera, sobre todo cualquier persona que dé positiva, e incluso algún negativo que pueda ser falso negativo. Requeriría otro proceso de análisis que no se puede hacer en cualquier lugar", ha admitido en la rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia del coronavirus.

Simón, que ha puesto de ejemplo la realización de test rápidos en un autobús, ha explicado que en caso de que una persona diese positivo en la prueba, no podría quedarse esperando "a ver qué pasa", ya que lo normal es que se establezca un mecanismo de coordinación adecuado con los servicios sanitarios.

Simón reconoció que "hay mucha parte de la población" que quiere saber si ha pasado o no la enfermedad para saber si es inmune o no y, de hecho, entiende esa "inquietud". Pero también entiende que "las pruebas actuales, si no se controlan adecuadamente, no se van a dar con la seguridad con la que la persona voluntaria quiere recibirla", incluso en algunos casos generará "más dudas" de las que ya de por sí tiene esta persona.

"Cuando haya test disponibles que pueda tener sentido que se hagan de manera voluntaria en cualquier lugar, en esos momentos se podrán plantear estas opciones, si es que tiene sentido plantearlas, ahora no estamos en ese momento, creo que habría que tener cuidado", ha zanjado.