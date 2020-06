Sanidad ha detectado 24 casos importados de COVID-19 en la última semana

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que las autoridades sanitarias han detectado 24 positivos importados desde otros países entre el 3 y el 9 de junio, y un total de 96 desde el pasado 11 de mayo, cuando se implantó el nuevo sistema de vigilancia de casos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha apuntado a los casos importados como un "punto de batalla" para controlar los riesgos de un posible rebrote de COVID-19. "Este número a medida que se van abriendo las fronteras podría incrementarse", ha advertido Simón, quien ha señalado que la mayoría de importados provienen de Estados Unidos y América Latina.

El experto de Sanidad ha señalado que las estrategias de control de positivos se están adaptando desde las últimas semanas hacia el control comunitario y el de los viajeros, ya que son los principales potenciales agentes de contagio en España, una vez ha disminuido con fuerza el número de positivos locales.

En cualquier caso, Simón ha advertido de rebrotes, citando la situación de Portugal, que está viviendo un brote con 421 notificados ayer. "Esto nos tiene que poner la mosca detrás de la oreja, en estado de guardia, para la detección precoz de cualquier brote y evitar que se conviertan en un problema mayor", ha insistido.

Sobre los datos diarios, ha celebrado que se ha producido una "reducción progresiva" de fallecidos, desde 95 o 100 diariamente a unos cinco en los últimos días desde el 11 de mayo. "Esto nos pone en una situación muy favorable. Los casos van disminuyendo. Diez CCAA tienen tres o menos casos con fecha de inicio en los últimos siete días", ha detallado, aunque advirtiendo nuevamente que "hay que mantener la tensión", ya que "se están detectando pequeños brotes localizados que podrían implicar un nuevo resurgimiento de la transmisión comunitaria".

En este sentido, ha comentado el brote en el Hospital de Basurto de Bilbao, que ya registra 25 contagiados: nueve profesionales, 12 pacientes (uno de ellos fallecido en las últimas 24 horas) y cuatro personas que realizaron visitas en las instalaciones sanitarias. Según Simón, si no aparecen casos fuera de los 80 contactos de seguimiento, se podría considerar que el brote no se ha descontrolado. "Hay que esperar a ver qué sucede. Es un brote importante pero aparentemente no habría supuesto una transmisión comunitaria descontrolada, que es lo que nos preocupa", ha valorado.

LA IMPORTANCIA DE LOS CASOS IMPORTADOS

En el turno de preguntas, en relación a cómo se va a controlar la llegada de casos a España por puertos y aeropuertos, ha advertido sobre la efectividad real de algunas de las medidas que se proponen. En concreto, sobre la realización de pruebas ha señalado que "una prueba negativa un día no implica que sea positiva al día siguiente". "Hay que tener cuidado con sobrevalorar los test", ha argumentado.

Además, sobre las tomas de temperaturas a los pasajeros, ha reivindicado que "no es la panacea". "Se pueden detectar algunso casos pero no va a ser la solución. La solución pasa por el seguimiento, la responsabilidad de los pasajeros, de las turoperadoras y las aerolíneas en identificar a los enfermos y que hagan los seguimientos adecuados", ha afirmado.

Simón ha insistido este miércoles, al igual que ayer, que se está valorando reducir los tiempos de cuarentena de 14 días en vista de posibles evidencias que apuntan que el virus no tiene efectividad en la transmisión a partir de un cierto periodo de tiempo. "Se van a modificar los plazos y las cuarentenas, eso se modifica a medida que se van teniendo evidencias. A partir de un cierto día el riesgo de transmisión es muy bajo, no hay garantía de que sea cero, pero no hay consenso de cien por cien en expertos de microbiología sobre cuando se deja de ser infectivo", ha explicado.