Sanidad exige a las comunidades que tengan capacidad para duplicar UCI por un posible rebrote

Fernando Simón ha comparecido este domingo, como viene siendo habitual desde que diera comienzo el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus y además de informar sobre el importante descenso de los decesos en España, que ha registrado la cifra más baja desde el pasado 20 de marzo, ha dado a conocer algunas de las estrategias que proponen desde el Comité de Expertos para afrontar la segunda etapa de desescalada.

En ese documento de 'Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición', que ha sido elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Simón, se exige a las Comunidades Autónomas que dispongan de capacidad para doblar camas de UCI en el caso de que se produjera un rebrote del virus en la segunda fase de desescalada, que según adelantó este sábado Pedro Sánchez, dará comienzo a partir de mediados de mayo, siempre que no se mantenga una tendencia positiva en los datos.

Asimismo, Simón ha afirmado que se pedirá a las comunidades un esfuerzo para que en la Atención Primaria se puedan diagnosticar los casos, así como garantizar que se disponen de pruebas PCR para los sanitarios y para aquellos que ingresan en los centros hospitalarios. "La Atención Primaria debe garantizar que las estructuras se adaptan para conseguir la reducción de la transmisión", ha explicado Simón.

"Nueva normalidad"

Sobre esta "nueva normalidad", ha destacado que la fase de transición "tiene que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus". "No será una normalidad como la conocíamos hace un año, sino una nueva normalidad en la que garanticemos que en los próximos meses los riesgos los podremos, si no controlar del todo, sí reducir los suficiente para que no afecten de forma tan negativa como hasta ahora", ha dicho.

El documento que han entregado al presidente del Ejecutivo, incluye unas "recomendaciones genéricas" para iniciar todo el proceso de transición. Así, Simón ha subrayado que han conseguido preparar este informe para que "empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar la fase de transición".