Sánchez no descarta volver a declarar el estado de alarma en caso de rebrote

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que no descarta tener que volver a declarar el estado de alarma en caso de que haya un rebrote por el coronavirus, aunque ha añadido que ésta no es su "intención".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa desde el Palacio de Moncloa posterior a la decimocuarta y última Conferencia de Presidentes por vía telemática que se celebra desde que se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria, que concluirá el próximo 21 de junio tras tres meses en vigor.

Sánchez ha explicado que aunque las reuniones semanales con los presidentes autonómicos concluyan este domingo y les haya emplazado para un próximo encuentro presencial previsiblemente a finales de julio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, continuará manteniendo el contacto bilateral con cada una de las comunidades autónomas "para seguir al segundo la evolución de la epidemia y posible rebrotes".

Así, preguntado sobre si tiene pensado volver a declarar el estado de alarma en caso de que exista un rebrote de contagios, el presidente ha admitido que no lo descarta: "No rechazo que en un futuro tengamos que volver al estado de alarma pero no es mi intención y espero que no nos veamos en una situación tan crítica", ha dicho.

Sánchez ha subrayado que se trata de un "instrumento constitucional que está ahí y existe" y recordado que el "PP ha votado en contra" de las prórrogas que el Congreso de los Diputados ha aprobado durante estos tres meses del decreto aprobado el pasado 14 de marzo.

Aún así, ha defendido que en este periodo "todos nos hemos pertrechado" de recursos materiales y de "inteligencia" para hacer frente a un virus que ahora se conoce de "forma más certera".