Sánchez llama “Abascal” a Rufián en el Congreso y se corrige: “Ha sido un lapsus imperdonable”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado por error “señor Abascal” al portavoz de Esqerra en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha pedido disculpas al diputado independentista: “Ha sido un lapsus imperdonable”, ha comentado con sorna.

Tras contestar al líder de Vox en la sesión de control, Sánchez se ha enfrentado a una pregunta de Rufián, que le exigía explicaciones por el supuesto espionaje a políticos independentistas. Y sus primeras palabras ante la grave denuncia de ERC ha sido precisamente confundir a su portavoz con Santiago Abascal, lo que ha desatado rumores y risas en el hemiciclo.

“Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y éste lo es”, ha indicado sonriendo, mientras el presidente de Vox veia la escena desde su escaño.

Y Rufián ha seguido con la broma en su respuesta: “Que me espíen, vale, pero que me llame Abascal, me fastidia”, ha señalado, siguiendo con el guiño.