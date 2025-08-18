Sánchez lamenta la muerte del bombero en Espinoso de Compludo (León): «No olvidaremos vuestra labor y entrega» El presidente envía su apoyo a la familia y compañeros del fallecido en Espinoso de Compludo y desea la pronta recuperación del otro bombero herido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Centro de Coordinación Operativo contra incendios de Ourense.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pesar por el fallecimiento de un bombero en un accidente de tráfico ocurrido en Espinoso de Compludo (León), donde, en la noche de este domingo, 17 de agosto, ha volcado el camión autobomba en el que viajaba. En el siniestro, otro compañero resultó herido.

«Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido en la extinción del incendio forestal en Espinoso de Compludo y mi deseo de recuperación para la persona que ha resultado herida», ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado, además, el compromiso de ambos bomberos: «No olvidaremos vuestra labor y entrega».